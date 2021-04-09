Manisalı servis şoförlerinden korsan servisçilere tepki

Manisa’da ‘J’ plaka ile servisçilik yapan şoför esnafı, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının ‘J’ plaka dışındaki servis araçlarına da servis yapma imkanı tanıyan kararını protesto etmek için onlarca araçla konvoy halinde oda önünde açıklama yaptı. Oda başkanı ve yönetiminin tepkisiyle karşılaşan servis şoförleri emniyet güçlerinin gelmesiyle oda önünde alkışlar eşliğinde ‘Başkan istifa’ sloganları atarak olaysız bir şekilde ayrıldı.

Manisa’da pandemiden dolayı zor günler geçiren servis araçları Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının ‘J’ plaka dışındaki araçların da servis yapmalarını sağlayan kararının ardından daha fazla mağduriyet yaşamaya başladıklarını belirterek konvoylu eylem yaptı. İzmir girişinde toplanan servis araçları konvoy eşliğinde İzmir-Bursa Sürat yolunda bulunan oda önüne kadar giderek ‘Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç’ı istifaya davet etti.

Servis araçlarının toplanma yerinde bir şoför esnafı adına açıklama yapan İsmail Uysal, “2020’ye 39 sayılı UKOME kararını tahsisli plaka haricindeki araçların yapılabilir onayı veren odayı kınıyoruz. Korsan taşımacılığa toplu bir şekilde hepimiz dur demeye geldik. 3 buçuk senedir esnaf için mücadele etmeyen odamızı, oda yetkililerini göreve davet etmekten bıktık. Yetkilileri yanıltan bir odamız var. Bu UKOME kararını 80 vilayette uygulayan kimse yokken neden sadece Manisa’da uygulanıyor? Bunları sormak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık bıktık, tükendik. Bunları yapmak istemezdik ancak artık son demlerimize geldik. Manisa’da, İstanbul’dan, Bursa’dan, Ankara’dan, İzmir’den gelen bütün firmalar Manisa esnafının sırtından para kazanıyor. İş alıyorlar, komisyonunu alıyorlar, her türlü Manisa esnafını eziyorlar. Zam dediğimiz zamanda da 3 ay 5 ay nasılsa plaka istenmiyor, işini yoluna koyuyor, esnafın sırtından parasını kazanmaya devam ediyor, işini rayına koyduktan sonra iş bitiyor. Manisa esnafının iyi kötü hepimizin gittiği fabrikalar var. Buradaki kimse zam alamamıştır neden bunu fırsata çeviren, ranta çeviren organize firmalar servislerini plakasız yaptığı için fabrikalara düşük fiyat vermiştir. Hiçbir şekilde zam alamadık. Bu UKOME kararını alan yetkililere sesleniyorum. Bu karar neye göre alındı, niye esnaf göz ardı ediliyor. Biz mağduruz, mağduriyetimizin de giderilmesini istiyoruz.” dedi.

“700 aracımız boşta beklerken korsana izin verildi”

Pandemiden dolayı merkezde 600-700 aracın boşta beklediği bir dönemde resmen korsana izin verdiğini kaydeden Uysal, “Alınan kararda tahsisli plakalar hariç pandemiden dolayı sivil plakalar serbest bırakılmıştır. Manisa’da, Manisa’nın işini yapabilecek kapasitede J plakalı aracımız var. Hepimizin 3-5 arabası kapının önünde yatıyor. Kimi iş bulamıyor 3 servis yapıyor kalıyor böyle bir karar neden alındı. 80 vilayette alınmadı sadece korsana neden Manisa’da müsaade ediliyor. Kimlerin önü açıldı, kimlere rant sağlandı? Manisa esnafının servis yapacak kapasitesi yok muydu da, Manisa-İzmir arası çalışan bütün sıra arabalarına serbest bırakıldı. İzmir’e yolcu taşıyacak gelecek Manisa’da servis yapacak, Manisa esnafı göz yumacak. Yıllarca hepimizi bezdirdiler. Manisa merkezde 1901 J plakalı servis aracımız var. 600-700 tane araç boş duruyor. Korsan araçlar hiçbir bedel ödemeden çalışıyor. Manisa merkezdeki sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Temennimiz bu. Yetkililer bunu yapmıyor. Organize olan firmalar Manisa esnafının sırtından para kazanıyor. Bıktık, yıldık, 50 liraya 55 liraya servis çekmek istemiyoruz. Buradaki tek beklentimiz bu” diye konuştu.

Konvoy eşliğinde ilerlediler

Alanda yapılan açıklamanın ardından onlarca servis aracı İzmir-Bursa Sürat Yolunda konvoy oluşturarak kornalara basarak Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasına kadar gitti. Oda önünde duran araçlardan inen şoförlere odadan tepki gösterilirken burada açıklamasına devam eden İsmail Uysal şunları söyledi:

“Biz buraya tepki almaya, tehdit almaya gelmedik. Yetkilileri göreve davet ettik. Bizim beklentimiz bu. Biz yanlış alınan kararları buraya neden alındığını sormaya geldik. Ama burada yönetici bizi tehdit edebiliyor. Buradan gidin, ağır kelimeler kullanabiliyor. Ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Kimse bize hakaret edemez biz esnafımız. Buraya aidat ödüyoruz. 2020’ye 39’uncu madde; tahsisli plaka haricinde servis yapabilir kararı neden alındı, korsana neden müsaade ediliyor? Manisa-İzmir arası çalışan sıra arabaları neden Manisa’da servis yapıyor? Organize firmaları İstanbul’dan, İzmir’den, Antalya’dan, sağdan soldan neden geldiler Manisa’ya bunları soruyoruz. Biz esnaf olarak hakkımızı savunmaya geldik. Kimseden hakaret yemek istemiyoruz. Tehdit de almak istemiyoruz. Herkesin gücü herkese yeter. Hepimiz buradayız. Kimseden de korktuğumuz yok.”

’Başkan istifa’ çağrısı

Uysal’ın açıklamasının ardından servis şoförleri alkışlarla ‘Başkan istifa’ çağrısında bulunurken olay yerine gelen trafik ekipleri servis araçlarının dağılmasını istedi. Polislerin gelmesi üzerine servis araçlarına binen şoförler kornalarına basarak Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının önünden ayrıldı.