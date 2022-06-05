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Manisalı çoban tarlada ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi’nde çobanlık yapan Ramazan Barca (62) zeytin tarlasında ölü bulundu.

Asayiş 05.06.2022, 17:29
Manisalı çoban tarlada ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi’nde çobanlık yapan Ramazan Barca (62) zeytin tarlasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İğdecik Mahallesi’nde zeytin tarlası içinde Ramazan Barca’nın hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Barca’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahallede çobanlık yapan evli ve 3 çocuk babası Barca’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Jandarmanın olayla ilgili olarak soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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