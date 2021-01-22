Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir, Afyon, Gaziantep ve Şanlıurfa JASAT ekiplerinin başarılı takibi sonucunda Şanlıurfa’da bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma dedektifleri traktörü çaldığı belirlenen 3 kişiyi de yakaladı.

Olay 12 Kasım 2020 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilik yapan Ö.G.’ye ait 2005 model traktör, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Manisa ve Akhisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı JASAT ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Akhisar JASAT ve Manisa JASAT ekiplerince yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucu traktörün Akhisar-Kırkağaç ve Soma ilçeleri kırsal alanlardan sürülerek İzmir’in Bergama ilçesine götürüldüğü ve traktörün götürüldüğü esnada kırmızı renkli bir aracın takip ettiği tespit edildi.

Araştırmaların devamında aracın Bergama ilçesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kamyon ile götürülerek satıldığı, şüphelilerin Manisa iline dönüşe geçtiği tespit edildi. Manisa il sınırına giren araç takip edilerek Akhisar sınırlarına girdiği anda Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kapanmasında durduruldu. Araçta bulunan şüpheli M.D. ve H.K. olmak üzere yakalanan 2 şüpheli karakola götürüldü. Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden şüpheliler traktörü kiraladıkları kamyon ile Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine götürerek internet üzerinden anlaştıkları şahsa 22 bin TL’ye sattıkları tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen diğer şüpheli C.V. ise Akhisar ilçesinde yakalandı.

Öte yandan Manisa JASAT ekipleriyle irtibata geçen Suruç JASAT ekipleri traktörü bulunarak yediemin otoparkına teslim etti. Traktör gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında sahibi Ö.G.’ye teslim edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.D., H.K. ve C.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.