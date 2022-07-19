Manisa’daki orman yangınında ekip sayısı artırılıyor

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesine doğru devam ettiği öğrenilirken, tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Saat 13.30 sıralarında başlayan yangını 6 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden de 2 yangın söndürme uçağının takviye olarak yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının ilerleme yönünde tarım arazileri bulunan çiftçiler ve köylülerde yangına tarallarla müdahale ediyor.