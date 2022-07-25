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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açı
Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Asayiş 25.07.2022, 08:43
Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.