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Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Asayiş 25.07.2022, 08:43
Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Manisa’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

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