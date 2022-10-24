Manisa’daki kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı olan 4’ü çocuk 7 kişiden 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilal B. (35) idaresindeki 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl- Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Asiye K. (8) ve Elif Ebrar K.(1) doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.