Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Manisa’da dün öğle saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi.

Dün saat 14.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolunun Saruhanlı- Akhisar bölümü 15’inci kilometresinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ali B. idaresindeki 01 ADV 168 plakalı tıra arkadan çarpan 07 ANZ 857 plakalı otomobilin sürücüsü Ferit Özpolat ile aynı araçtaki kuzeni İzzet Özpolat (41) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ukrayna uyruklu Valeria Surzhenko (29) ile Kazakistan uyruklu Dilan Kurbanova (28) yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Kazakistan uyruklu Dilan Kurbanova (28) da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ukrayna uyruklu Valeria Surzhenko’nun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.