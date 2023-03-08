Manisa’da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Manisa’nın Soma ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda yapılan 7 ara yakalamada 12 parça halinde 10 gram metamfetamin, 25 gram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheliye adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili dosyanın sonlandırılması amacıyla Soma ilçesinde 3 şüpheli şahsa ait 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda ise iki parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 adet tüfek, 9 adet fişek ve 17 bin 750 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.C. (47), T.K. (30) ve C.K. (31), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.