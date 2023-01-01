Manisa’da yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2023 yılının ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (21) idaresindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G. idaresindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybederken S.Ö., M.Ç. (20), M.A. (21) S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.U. yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi morga kaldırılırken yaralılar da ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.