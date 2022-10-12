Manisa’da yasadışı kripto para madenciliğine baskın

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yasadışı kripto para (bitcoin) madenciliği yaptığı belirlenen bir adrese baskın düzenleyen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madencilikte kullanılan elektronik cihazlara el koyarken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir evde kurulan düzenekle yasadışı kripto para (bitcoin) madenciliği yapıldığı istihbaratı üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda şüpheli F.K. (26) isimli şahsa ait faturasız 21 adet ekran kartı, 3 adet flaş bellek, 3 adet ana kart, 4 adet soğutucu ünite ve 1 adet cep telefonu ve sim karta el konuldu.

Şüpheli F.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.