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Manisa’da yasa dışı bahis operasyonu

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE YASADIŞI BAHİS OYNATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN 1 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI.

Asayiş 06.10.2020, 16:29
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Manisa’da yasa dışı bahis operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Salihli’de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli H.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada suç unsuru olabileceği değerlendirilen 1 adet bilgisayar ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan soruşturma kapsamında şüpheli H.Ç.’nin hesaplarında yasa dışı bahis amacıyla 370 bin lira para transferi yaptığının tespit edildiği, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 187 kişi hakkında da idari yaptırım uygulanması için ilgili çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

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