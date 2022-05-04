Manisa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi’nde yaşayan Yüksel Yalçın’dan (49) haber alamayan İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan kardeşi Hasan Yalçın telefonla komşularını arayarak kardeşinin durumunu öğrenmelerini istedi. 4 katlı apartmanın 3. katında tek başına yaşayan Yüksel Yalçın’ın durumunu öğrenmek isteyen komşusu Özcan Selvi, önce telefonla arayarak Yalçın’a ulaşmaya çalıştı. Telefonlarını açmayan Yalçın’ın kapısını çalan Selvi, içeriden cevap alamayınca durumu polise haber verdi. Polis ekipleri balkondan girdikleri evde Yüksel Yalçın’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yalçın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yalçın’ın ölü bulunması olayıyla ilgili soruşturma başlatılırken komşusu Selvi, "Haber alınamadığı için kapısına geldik. Baktık içeriden de koku geliyor. Zaten kapı da kapalıydı. Daha sonra polise haber verdik" diye konuştu.