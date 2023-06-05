Manisa’da uyuşturucudan bir haftada 8 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında yakalanan 58 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve diğer birimlerce il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 29 Mayıs 2023 ile 5 Haziran 2023 tarihleri arasında Manisa genelinde toplam 49 olay meydana gelirken, 58 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 bin 660 adet sentetik ecza hapı, 809 adet ecstasy hap, 220 gram esrar maddesi, 22 kök kenevir bitkisi, 21 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.