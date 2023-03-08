Manisa’da uyuşturucudan 9 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 3 ayrı ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 ikamette yapılan aramalarda: 0,65 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili Y.G. (37), I.D.(29), B.Ü.(21), T.G.(24), A.A. (24), V.A. (28), S.E.(39), S.A. (40) ve M.D. (29) isimli 9 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.