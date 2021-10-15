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Manisa’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Asayiş 15.10.2021, 21:30
Manisa’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde 4 ikamette eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 83,85 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 14 gram metamfetamin maddesi, 2 adet aparat, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüphelilerden 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Akhisar ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 15 parça halinde 2,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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