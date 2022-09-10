Manisa’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Uygulama yapan ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan H.H.M. (27) isimli şüphelinin üzerinden 26,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.