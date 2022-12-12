Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince bulundukları araçta ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda durdurdukları bir araçta ve şahısların ikametlerinde yaptıkları aramada 56 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 mm fişek ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden G.Ö. (28), R.B. (30), N.Ö. (31) ve H.Y. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.