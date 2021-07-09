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Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa’da üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş 09.07.2021, 12:20
Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Manisa’da üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şüphe üzerinde durdurulan 3 şüphelinin üzerinde 124 adet sentetik ecza maddesi, 8,4 gram metamfetamin, 0,95 gram bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 1’inin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
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