Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Karakoca Mahallesi’nde yasa dışı hintkeneviri ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler tarafından yapılan incelemelerde ormanlık alanda boyları 20 ile 125 santimetre uzunluğunda 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede, 2 adet çapa, 2 kutu ilaç şişesi ve 3 adet plastik varil ele bulundu. Olay yeri inceleme timi tarafından 1 adet parmak izi tespit edilirken, olayla ilgili şüpheli şahısların araması sürüyor.