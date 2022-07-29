banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Asayiş 29.07.2022, 16:25
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.K. isimli şahsın İzmir’den Alaşehir’e uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Çakırcaali Mahallesi’ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda 222,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken evde bulunan K.Y. (37), M.A. (33), C.G. (30) ve T.K. (29) gözaltına alındı. Üzüm bağları arasından kaçan C.K.’nin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatılırken gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.

Yorumlar (0)
29°
açık