Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışma başlattı. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 gram metanfetamin ile 14,6 gram da esrar maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Üst araması ve ikametinde uyuşturucu maddeyle yakalanan A.B., S.O., Ü.B., E.D. ve O.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., Ü.B., O.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken A.B. ve E.D.’nin işlemlerine ise devam ediliyor.