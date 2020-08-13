Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA ESRAR, BONZAİ VE METAMFETAMİN MADDELERİ ELE GEÇİRİLİRKEN 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcıları olarak tabir edilen şahıslara yönelik planlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 3 ayrı şahıstan 38 gram esrar maddesi, 6 gram metamfetamin, 1 gram tütünle karışık bonzai, 4 kök kenevir, 7 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 adet elektronik hassas terazi ile 35 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen küçük kilitli poşet ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda yakalanan R.E ve Y.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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