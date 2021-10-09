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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 09.10.2021, 01:02
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yunusemre ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen baskında 23 parça halinde 14,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 5 parça halinde 11,96 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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