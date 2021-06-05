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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 25 gram metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Asayiş 05.06.2021, 17:57
Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 25 gram metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Salihli’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.
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