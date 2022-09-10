Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, ilçeye uyuşturucu nakledileceği bilgisini alan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İstasyonaltı Mahallesi’nde bir aparta operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 68.85 gram metamfetamin, 1 gram esrar maddesi ve 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, olayla ilgili olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.