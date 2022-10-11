Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan şahsın ifadesi üzerine uyuşturucuyu satın aldığı belirlenen bir kişinin ikametine baskın düzenlenirken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İlçede uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 2 şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahısların ifadesi üzerine uyuşturucu madde temin eden şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, ikamette 20,24 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 2,30 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.K. (33), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.