Son Dakika
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Asayiş 30.10.2021, 14:56
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,87 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.