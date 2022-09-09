Manisa’da uyuşturucu operasyonları: 1 kişi tutuklandı

Manisa’da Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Alaşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir şahsa düzenlenen operasyonda 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen S.K.’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içmeye yarayan aparat, 40 adet 7.65 çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de ilçeye bağlı Bahadırlar Mahallesi’nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından H.S.’ye ait evin bahçesinde yapılan aramalarda 150 ila 170 santimetre arası değişen 11 kök kenevir bitkisi ve ekili kenevir bitkisinin yanında kurumaya bırakılmış 18 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S. serbest bırakıldı.