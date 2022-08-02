Manisa’da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 92 gram Skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklandı.