Manisa’da uçuruma düşen çoban kurtarıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşen çoban, ekiplerin büyük çabaları sonucu 4 saatte kurtarıldı. Ekipler yaralıyı metrelerce sedyede taşıyarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında koyunlarını otlatan M.A. isimli çoban bir anlık dikkatsizlik sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma düştü. Osmanlı Deresi’ne doğru düşen çobanı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, Jandarma, Alaşehir Belediyesi Zabıtası ve 112 ekibi gelirken, bölgenin çok dik ve sarp olması aynı zamanda da sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralıya ulaşmak için birçok yol deneyen ekipler iş makinesi ile dere yatağından açılan yol sayesinde yaklaşık 4 saat sonra yaralı çobana ulaştı. Bacaklarında kırıklar olan çoban sedyeyle metrelerce taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Çevredeki vatandaşların da kurtarmak için adeta seferber olduğu M.A.’nın bilincinin açık olduğu ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. M.A. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaylı ilgili araştırma başlattı.