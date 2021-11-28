Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde saat 21.10 sıralarında meydana geldi. E.Ş. (26), idaresindeki 41 ABT 263 plakalı hafif ticari araç Muradiye’den Horozkoy istikametine doğru seyir halindeyken, C.Ç. (33)’in sürücülüğünü yaptığı 35 AP 0295 plakalı aracın petrol istasyonundan çıktığı anda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına çıkarken, kazada araç sürücüleri E.Ş., C.Ç. ile 35 AP 0295 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (53/K) ve H.H. (53/K) yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalıçma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.