banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Balıkesir’de felaketler zinciri
Balıkesir’de felaketler zinciri

Manisa’da trafik kazası: 3’ü ağır 5 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2022, 12:21
Manisa’da trafik kazası: 3’ü ağır 5 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa’nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesi İstanbul istikametinde sabah saat 07.50 sıralarında E.K. (E/45) idaresindeki 34 CTD 630 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan M.K. (E/21), G.K. (K/41) hafif şekilde, Y.K. (E/19) M.K. (K/16) ve araç şoförü E.K. (E/45) ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
açık