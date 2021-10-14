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Manisa’da trafik kazası: 2 ölü

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 14.10.2021, 13:08
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kamyonetteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet, Yunusemre ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kazaya gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye ekipleri, 112 ambulansları ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkıştıkları kamyonet içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Çağlar Baltalı ile araçta bulunan Recep Güner’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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