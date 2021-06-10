banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 10.06.2021, 21:00
Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Manisa Saruhanlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Esirikli yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan R.D. idaresindeki 45 N 4228 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Esirikli’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü R.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık