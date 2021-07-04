Manisa’da tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Erdal D. (49) yönetimindeki 45 ADT 485 plakalı otomobile, Caferbey Mahallesi yol kavşağında Murat Sarıyat (42) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıyat’a, Ahmet A. (55) yönetimindeki 20 YN 169 plakalı tır çarptı. Sarıyat, tırın çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Sarıyat’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolu ise yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.