Manisa’da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

Manisa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve her biri 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 18-19 Ağustos tarihlerinde haklarında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A., İ.B., H.G., İ.D., K.A. ve K.Y. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.