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Manisa’da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

Manisa’da terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.08.2022, 18:18
Manisa’da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

Manisa’da terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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