banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?

Manisa’da tek katlı ev tamamen yandı

Manisa’nın Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi’nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü.

Asayiş 26.06.2021, 16:08
Manisa’da tek katlı ev tamamen yandı

Manisa’nın Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi’nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Hasalan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Demirel’e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493