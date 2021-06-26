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Manisa’da tek katlı ev tamamen yandı
Manisa’nın Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi’nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü.
Asayiş 26.06.2021, 16:08
Manisa’nın Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi’nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Hasalan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Demirel’e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı.Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.