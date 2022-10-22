Manisa’da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Turgutlu ilçesinde 26 ton ağırlığındaki talaş yüklü TIR, kavşağı alamayınca devrildi.

Kaza Turgutlu Manisa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Turgutlu ilçesinde aldığı talaş yükünü Afyon iline götürmek üzere yola çıkan Metin Çelik idaresindeki 03 ACA 121 dorse plakalı TIR kavşağı alamayınca devrildi.

Manisa Turgutlu istikametinde trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlanırken

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü Metin Çelik Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa Turgutlu istikametinde trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.