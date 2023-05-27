Manisa’da şüpheli araçtan metamfetamin çıktı: 3 tutuklama
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTA 50,49 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 50,49 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan K.Y. (38), C.E. (29) ve M.Ş. (24)uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.