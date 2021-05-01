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Manisa’da sokak satıcılarına geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 gram metamfetamin maddesi ile 37 gram esrar, 6 gram skunk maddesi ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 01.05.2021, 17:17
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Manisa’da sokak satıcılarına geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 gram metamfetamin maddesi ile 37 gram esrar, 6 gram skunk maddesi ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda O.S. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 16,72 gram metamfetamin maddesi ile 37,31 gram esrar, 6,02 gram skunk maddesi, 16 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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