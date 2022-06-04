Manisa’da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan ve durdurulan traktörde çalıntı 200 adet gübre ile 535 bin TL değerinde kablo ve muhtelif eşyalar ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelendikleri traktörü takibe alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçerek, 45 LP 205 plakalı traktörün 5 Eylül Mahallesi’nde yakalanmasını sağladı. Traktörde yapılan aramada 200 adet sıvı gübre ele geçirilirken, şüpheliler E.K. (33), M.K. (36), N.S. (39) A.B. (37) ve S.Y. (42) yakalanıp gözaltına alındı. Sıvı gübrelerin Salihli Tarım Kredi Kooperatifi ve F.Y.’ya ait olduğu tespit edildi. F.Y.’nin maddi zararının 535 bin TL olduğunu beyan ederek şikâyetçi olması üzerine şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada kablo, ferforje bahçe salıncağı ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler F.Y. ve Salihli Tarım Kooperatifi Müdürü K.A.’ya teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.