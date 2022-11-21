Manisa’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi, Öz Sokak’ta aynı mahallede hurdacılık yaptığı iddia edilen E.H., henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü aralarında husumet olan Ş.A. ve yeğeni Y.A.’yı silahla yaraladı.

Çıkan kavgada iddiaya göre E.H. isimli şahıs Ş.A. ile Y.A.’ı silahla ateş ederek yaraladı. Olayda yaralandığı öğrenilen Ş.A. ve diğer yaralı Y.A. olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olan Ş.A.’nın Ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri tarafından silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.