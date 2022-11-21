Manisa’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H. aynı mahallede hurdacılık yaptığı ve

aralarında husumet olan Ş.A. ve yeğeni Y.A.’yı çıkan kavgada silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olan Ş.A., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.