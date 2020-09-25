Manisa’da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 20 LİTRE SAHTE RAKI İLE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 litre sahte rakı ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.A.’nın ikametinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, H.A.’nın ikamet, araç ve köy evinde yaptığı aramada 20 litre sahte içki ile 150 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili olarak H.A.’ya 5607 ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getiren, satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 1.43 gram metamfetamin ve 1.45 gram uyuşturucu ile aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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