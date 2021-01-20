Manisa’da sahte içki operasyonu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 670 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde evde içki üretildiği ihbarı alan jandarma ve emniyet ekipleri eve operasyon düzenledi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda H.Ş. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 670 litre sahte içki ve 95 adet boş şişe ele geçirildi. Öte yandan operasyonda içki yapımında kullanılan materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli H.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.