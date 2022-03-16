Manisa’da refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli ilçesi Ankara-İzmir E96 Karayolu Caferbey Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir istikametine girmekte olan Fırat Erkul (33) idaresindeki 45 AAH 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil refüje çarpıp takla atarak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fırat Erkul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Erkul’un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.