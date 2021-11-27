Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonla haklarında terör örgütü PKK/KCK soruşturması yürütülen 7 kişiden 6’sı gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel döküman ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suç ve suçluyu övme suçundan haklarında soruşturma yürütülen C.Ö., M.S., M.D., F.T., M.G., S.S.Ç H.E., S.S.Ç F.E.’nin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dökümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi. 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlandığı bildirildi.