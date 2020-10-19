Manisa’da otomobilin çarptığı yaya öldü
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VE YAKLAŞIK 20 METRE UZAĞA FIRLATTIĞI KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.
Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı ve yaklaşık 20 metre uzağa fırlattığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Himmet S.(36) yönetimindeki 34 PF 6673 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yıldız’a(22) çarptı. Aracın çarpması ile yaklaşık metre uzağa fırlattığı Yıldız, olay yerinde feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Yıldız’ın yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında taktığı maske ise çarptığı aracın kaputunda takılı kaldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ömer Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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