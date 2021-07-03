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Manisa’da otomobilden 94 şişe kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 94 şişe kaçak rakı ve votka ele geçirildi.

Asayiş 03.07.2021, 13:08
Manisa’da otomobilden 94 şişe kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 94 şişe kaçak rakı ve votka ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma ekipleri, Durasıllı Mahallesi’nde kaçak içki sattığından şüphelenilen A.D’nin (37) kullandığı 43 AAD 500 plakalı otomobili durdurup, araçta arama yaptı. Yapılan aramada kutular içerisinde 61 şişe kaçak rakı, 33 şişe kaçak votka ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan A.D. jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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